У Британії банк на Різдво випадково перерахував клієнтам $175 мільйонів. Частину грошей вони вже витратили

Інцидент стався на Різдво, 25 грудня. Близько 75 тисяч людей та компаній, які отримували разові чи регулярні платежі від двох тисяч підприємств і мають рахунки в банку Santander, отримали повторний платіж. При чому гроші надходили із власних резервів банку, а не від компаній.

У Великій Британії європейський банк Santander випадково перевів на рахунки корпоративних клієнтів $175 мільйонів. Про це повідомляє BBC .

BBC пише, що незрозуміло, як Santander збирається повернути кошти з рахунків сторонніх банків. Особливо якщо власники цих рахунків вже витратили «премію». Банк у своїх намаганнях повернути кошти може звʼязуватися з людьми безпосередньо.

«Ми шкодуємо, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів були неправильно дубльовані. Жоден з наших клієнтів жодного разу не залишився без коштів, а найближчими днями ми старанно працюватимемо з багатьма банками по всій Великій Британії, щоб розібратися з дубльованими транзакціями», — йдеться в заяві банку.