Китайский стриминговый сервис обвинили в плагиате «Игры в кальмара». Свое шоу он назвал «Победой кальмара»

Китайский стриминговый сервис Youku обвинили в плагиате сериала «Игра в кальмара».
Об этом сообщает BBC.
Шоу называется «Победа кальмара». Как и в оригинальном сериале, участники шоу будут соревноваться в «масштабных играх». Постеры шоу также очень похожи на афиши корейского хита.
В ответ Youku извинился и объяснил, что это всего лишь «черновик». «Из-за ошибки материалы первого проекта шоу «Победа в игре», который был снят ранее, были ошибочно использованы в рекламных мероприятиях», — сообщили в компании.
Пользователи китайской соцсети Weibo заявили, что им «надоело» то, как китайские производители занимаются плагиатом корейского контента. Популярный конкурс рэп-музыки The Rap Of China ранее подвергался критике за то, что является копией южнокорейского шоу Show Me The Money.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за первый месяц принес компании Netflix $891,1 миллиона. На производство сериала (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона. В среднем — по $2,4 миллиона за эпизод.
- Из-за «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипоны) — аж на 7 800%.