Китайский стриминговый сервис обвинили в плагиате «Игры в кальмара». Свое шоу он назвал «Победой кальмара»

Китайский стриминговый сервис Youku обвинили в плагиате сериала «Игра в кальмара».

Об этом сообщает BBC.

Шоу называется «Победа кальмара». Как и в оригинальном сериале, участники шоу будут соревноваться в «масштабных играх». Постеры шоу также очень похожи на афиши корейского хита.

В ответ Youku извинился и объяснил, что это всего лишь «черновик». «Из-за ошибки материалы первого проекта шоу «Победа в игре», который был снят ранее, были ошибочно использованы в рекламных мероприятиях», — сообщили в компании.

Пользователи китайской соцсети Weibo заявили, что им «надоело» то, как китайские производители занимаются плагиатом корейского контента. Популярный конкурс рэп-музыки The Rap Of China ранее подвергался критике за то, что является копией южнокорейского шоу Show Me The Money.