Китайський стримінговий сервіс звинуватили в плагіаті «Гри в кальмара». Своє шоу він назвав «Перемогою кальмара»

Користувачі китайської соцмережі Weibo заявили, що їм «набридло» те, як китайські виробники займаються плагіатом корейського контенту. Популярний конкурс реп-музики The Rap Of China раніше зазнав критики через те, що є копією південнокорейського шоу Show Me The Money.

Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона. На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона. У середньому — по $2,4 мільйона за епізод.

Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази). Також через його популярність у компанії Vans різко зросли продажі білих кедів без шнурків (сліпонів) — аж на 7 800%.