Китайський стримінговий сервіс звинуватили в плагіаті «Гри в кальмара». Своє шоу він назвав «Перемогою кальмара»

Китайський стримінговий сервіс Youku звинуватили в плагіаті серіалу «Гра в кальмара».

Про це повідомляє BBC.

Шоу назвали «Перемога кальмара». Як і в оригінальному серіалі, головні герої змагатимуться в «масштабних іграх». Постери шоу також дуже схожі на афіші корейського хіта.

У відповідь Youku вибачився і пояснив, що це всього лише «чернетка». «Через помилку матеріали проєкту шоу «Перемога в грі», який був знятий раніше, були помилково використані в рекламних заходах», — повідомили в компанії.