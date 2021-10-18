В России спецназовцы устроили массовую драку на экзамене. Причиной называют жульничество бойцов из Чечни

В России в учебном центре «Табукан» в Ставрополье на экзаменах на краповый берет произошла драка между бойцами Росгвардии и чеченцами. Причиной стало жульничество со стороны последних — их подвозили на машинах во время марш-броска, тогда как остальные преодолевали препятствие сами.

О происшествии сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Организованный подвоз чеченских бойцов возмутил других участников и инструкторов. Чеченцев начали снимать с дистанции, а те в ответ накинулись с кулаками. Разнимать драку пришел начальник главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

У чеченцев и некоторых бойцов Северо-Кавказского округа Росгвардии в целом были проблемы с подготовкой и сдачей экзаменов на других этапах. По данным СМИ и участников экзаменов, в итоге 38 кавказского региона бойцов получили краповые береты, а некоторые из них на вручении игнорировали традиционный поцелуй берета, не обращая внимания на упреки российских командиров.

Коц опубликовал несколько аудиозаписей свидетелей происшествия. Те назвали происходящее «позорищем» и «оскорблением всего, что можно». Один из силовиков предположил, что чеченцы жульничали, потому что Рамзан Кадыров в 2019 году обещал платить по 1 миллиону рублей каждому за сдачу испытаний на краповый берет.

В ответ в пабликах силовиков пошла информация, что бойцы 604-го центра специального назначения «Витязь» решили снять краповые береты и перейти на обычные уставные кепки в знак протеста.

Реакция Росгвардии

В Росгвардии заявили, что драки не было вообще, а спецназовцы не снимали краповые береты в знак протеста. «Краповый берет — это символ доблести и чести специальных подразделений, и его не снимали даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнования», — сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

В свою очередь глава ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» и основатель традиции испытаний Сергей Лысюк заявил, что организация проведет проверку.