Дочь Кадырова в 22 года стала министром культуры Чечни. Первую госдолжность она получила год назад

22-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила должность министра культуры республики.

Об этом сообщает госканал «Грозный».

Старшая дочь Кадырова Айшат с сентября 2020 года занимала пост первого заместителя министра культуры Чечни. Как отметил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, за это время она «успела внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров».