У Росії спецпризначенці влаштували масову бійку на іспиті. Причиною називають шахрайство бійців з Чечні

У Росії в навчальному центрі «Табукан» у Ставропольському краї на іспитах на краповий берет сталася бійка між бійцями Росгвардії і чеченцями. Причиною стало шахрайство з боку останніх — їх підвозили на машинах під час марш-кидка, тоді як інші долали перешкоду самі.

Про подію повідомив кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц. Організований підвіз чеченських бійців обурив інших учасників і інструкторів. Чеченців почали знімати з дистанції, а ті у відповідь накинулися з кулаками. Рознімати бійку прийшов начальник головного управління сил спецпризначення Росгвардії Ігор Семиляк.

У чеченців і деяких бійців Північно-Кавказького округу Росгвардії в цілому були проблеми з підготовкою та здачею іспитів на інших етапах. За даними ЗМІ та учасників іспитів, у результаті 38 кавказького регіону бійців отримали крапові берети, а деякі з них на врученні ігнорували традиційний поцілунок берета, не звертаючи уваги на обурення російських командирів.

Коц опублікував кілька аудіозаписів свідків події. Ті назвали те, що відбувається «соромом» і «паплюженням всього, що можна». Один з силовиків припустив, що чеченці займались шахрайством, тому що Рамзан Кадиров в 2019 році обіцяв платити по 1 мільйону рублів кожному за здачу іспитів на краповий берет.

У відповідь в пабліках силовиків пішла інформація, що бійці 604-го центру спеціального призначення «Витязь» вирішили зняти крапові берети і перейти на звичайні статутні кепки на знак протесту.

Реакція Росгвардії

У Росгвардії заявили, що бійки не було взагалі, а спецпризначенці не знімали крапові берети на знак протесту. «Краповий берет — це символ відваги і честі спеціальних підрозділів, і його не знімали навіть перед ворогом, а вже тим більше на знак незгоди з результатом змагання», — сказав офіційний представник відомства Валерій Грібакін.

У свою чергу голова асоціації «Братерство крапових беретів «Витязь» і засновник традиції випробувань Сергій Лисюк заявив, що організація проведе перевірку.