В США мужчины запустили на свадьбе сигнальные ракеты. Береговая охрана выехала их «спасать» и потратила $100 тысяч

В США, в штате Род-Айленд Береговая охрана потратила более $100 тысяч на ненужную операцию — мужчины на свадьбе запустили три красные сигнальные ракеты, а береговая охрана восприняла это как сигнал о бедствии и начала их искать.

Об этом говорится в релизе Министерства юстиции США, а детали сообщает The Washington Post со ссылкой на материала суда.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Тогда жители штата заметили в небе несколько красных ракет, и, опасаясь худшего, связались с властями. Вспышка такого цвета и типа обычно сигнализирует об одном: судно или команда терпят бедствие и нуждаются в помощи. Из-за сообщения о ракетах береговая охрана развернула надводное судно, два вертолета, персонал и оборудование. В целом эта операция обошлась штату в более чем $100 тысяч. Спасатели и полицейские потратили на поиски «пострадавших» 90 минут.

Однако оказалось, что двое мужчин — Перри Филлипс и Бенджамин Фостер — выпустили сигнальные ракеты с борта лодки, когда приблизились к свадебному приему своего друга. Согласно судебным документам, они всего дишь хотели привлечь внимание гостей свадьбы.

The Washington Post / Contributor

Позже федеральное правительство подало на них в суд, утверждая, что они сознательно и умышленно выпустили морские аварийные сигнальные ракеты без каких-либо чрезвычайных обстоятельств. В итоге в понедельник, 4 октября, 31-летний Филлипс и 33-летний Фостер заключили соглашение с правительством. Каждый из них заплатит штраф в размере $5 тысяч за организацию «ненужной и дорогой» морской поисково-спасательной операции.

Это не первый раз, когда береговая охрана отвечает на сигналы бедствия, которые выпускают на праздниках. В июне 2021 года вертолет береговой охраны спас трех человек, которые отпраздновали 30-летие, а их плот с розовыми фламинго унесло в море. В 2017 году сотрудники береговой охраны спасли восьмерых холостяков, которые сели на мель в Южной Каролине.