У США чоловіки запустили на весіллі сигнальні ракети. Берегова охорона виїхала їх «рятувати» і витратила $100 тисяч

У США, у штаті Род-Айленд Берегова охорона витратила понад $100 тисяч на непотрібну операцію — чоловіки на весіллі запустили три червоні сигнальні ракети, а берегова охорона сприйняла це як сигнал про біду і почала їх шукати.

Про це йдеться в релізі від Міністерства юстиції США, а деталі повідомляє The Washington Post з посиланням на матеріалу суду.

Інцидент стався у червні 2020 року. Тоді жителі штату помітили в небі кілька червоних ракет і, побоюючись найгіршого, звʼязалися з владою. Спалах такого кольору і типу зазвичай сигналізує про одне: судно або команда зазнали лиха і потребують допомоги. Повідомлення про ракети спонукали берегову охорону розгорнути надводне судно, два вертольоти, персонал та обладнання. Загалом ця операція обійшлась штату в понад $100 тисяч. Рятувальники і поліцейські витратили на пошуки «постраждалих» 90 хвилин.

Однак виявилось, що двоє чоловіків — Перрі Філліпс і Бенджамін Фостер — випустили сигнальні ракети на борту човна, коли наблизилися до весільного прийому свого друга. Згідно із судовими документами, вони просто хотіли привернути увагу гостей весілля.

The Washington Post / Contributor

Пізніше федеральний уряд подав на них до суду із твердженнями, що вони свідомо і навмисне випустили морські аварійні сигнальні ракети без будь-яких надзвичайних обставин. Зрештою у понеділок, 4 жовтня, 31-річний Філліпс і 33-річний Фостер досягли угоди з урядом. Кожен з них заплатить штраф в розмірі $5 тисяч за організацію «непотрібної та дорогої» морської пошуково-рятувальної операції.

Це не перший раз, коли берегова охорона відповідає на сигнали лиха зі свят. У червні 2021 року вертоліт берегової охорони врятував трьох людей, які відсвяткували 30-річчя, а їхній пліт із рожевими фламінго віднесло в море. У 2017 році працівники берегової охорони врятували вісьмох холостяків, які сіли на мілину в Південній Кароліні.