В США мужчина на гендер-пати устроил мощный взрыв. Его приняли за землетрясение

В американском штате Нью-Гэмпшир в городке Кингстон будущий отец во время вечеринки по случаю объявления пола ребенка (гендер-пати) устроил мощный взрыв, который почувствовали жители соседних городов.

Об этом пишет The Guardian.

Мужчина решил использовать для «салюта» 36 килограммов вещества Tannerite, которое обычно подрывают выстрелом из малокалиберного оружия (охотничьей винтовки). Взрывчатку заложили в местном карьере, а уже вечером будущий отец устроил праздничный взрыв.

Взрыв оказался такой силы, что жители соседних городов приняли его за землетрясение. В полицию поступило много сообщений о подземных точках. Некоторые жители пожаловались на трещины в фундаментах домов и другой материальный ущерб. Оказалось, что взрыв слышали и в штате Массачусетс — Кингстон находится рядом с границей.

Виновник взрыва сам пришел в полицию.