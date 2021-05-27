В Индии полиция арестовала YouTube-блогера за то, что он привязал к своей собаке воздушные шары и отправил ее летать

В Индии полиция арестовала YouTube-блогера за то, что он привязал гелиевые шары к своей собаке «в попытке заставить ее летать».

Об этом сообщает BBC.

32-летний Гаурав Шарма снял видео, на котором к его собаке прикреплены воздушные шары. Затем он их отпускает, а животное начинает кружить в воздухе. Через несколько секунд кто-то на балконе второго этажа дома ловит собаку.

Шарма заявил, что соблюдал все меры безопасности, но удалил видео после негативной реакции в социальных сетях. Он разместил запись на своем YouTube-канале, где имеет 4 миллиона подписчиков.

Полиция сообщает, что они арестовали Шарму, когда получили жалобу на него от организации по защите животных.