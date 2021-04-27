В Баварии мужчина нашел в лесу гранату и вызвал саперов. Оказалось, что это была секс-игрушка

Возле немецкого города Пассау (Нижняя Бавария) мужчина во время пробежки в лесу нашел сумку с предметом, похожим на ручную гранату, и вызвал саперов. Оказалось, находка — это игрушка для взрослых.
Об этом пишет Associated Press.
Группа саперов на месте обнаружила точную резиновую копию гранаты, а также презервативы и лубрикант. Прибывшие на место полицейские практически сразу предположили, что граната «не простая».
«Поиск в интернете подтвердил подозрение», — заявили в полиции. Правоохранители установили, что найденный предмет — игрушка из секс-шопа.
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