У Баварії чоловік знайшов у лісі гранату і викликав саперів. Виявилося, що це була секс-іграшка

Біля німецького міста Пассау (Нижня Баварія) чоловік під час пробіжки в лісі знайшов сумку із предметом, схожим на ручну гранату та викликав саперів, але знахідкою виявилася іграшка для дорослих.

Про це пише Associated Press.

Група саперів на місці виявила точну гумову копію гранати, а також презервативи і лубрикант. Поліцейські, які також прибули на місце, практично одразу припустили, що граната «не проста».

«Пошук в інтернеті підтвердив підозру», — заявили в поліції. Правоохоронці встановили, що знайдений предмет — іграшка з секс-шопу.