В Беларуси задержали гражданина Нидерландов, который нелегально пересек границу на велосипеде. Приехал в страну за «новой жизнью»

В Беларуси, в Островецком районе вблизи беларусско-литовской границы пограничники задержали 48-летнего гражданина Нидерландов, который на велосипеде незаконно пробрался из Литвы в Беларусь.

Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на пограничный комитет.

Литовские пограничники сообщили беларусским коллегам, что у границы заметили мужчину, который передвигался на велосипеде. После пересечения границы мужчина скрылся в лесу. Впоследствии его задержали беларусские пограничники в двухстах метрах от границы.