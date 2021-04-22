В Латвии русскоязычным жителям предлагали вакцинироваться, чтобы скорее «встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Агентство уже извинилось

В Латвии рекламное агентство Nord DDB Riga, которое проводит кампанию о пользе вакцинации, извинилось перед русскоязычными жителями страны за плакат, на котором предлагалось сделать прививку, чтобы поскорее «встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

Об этом сообщает Delfi.

«Мы хотим извиниться как перед русскоязычными жителями, которых коснулась ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации», — написали в агентстве.

Также в агентстве извинились перед бывшим футболистом сборной Латвии Каспаром Горкшсом, чье лицо было изображено на плакатах. Сам спортсмен сравнил эту ситуацию с инцидентом в Швеции, где власть ошибочно использовала для рекламы прививок фото «Гарольда, скрывающего боль».

О чем идет речь?

В Латвии продолжается социальная кампания «Два миллиона причин вакцинироваться», в рамках которой участники рассказывают, что побуждает их делать прививки против коронавируса. Рекламу в стране запустили на нескольких языках, в том числе и на русском.

Плакаты на русском языке с историей бывшего футболиста Горкшса перевели с ошибкой. На латвийском его слова означают «Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке». Но на русский эту фразу перевели с ошибкой и она приобрела определенную двусмысленность: «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».