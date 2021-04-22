У Латвії російськомовним жителям пропонували вакцинуватися, щоб скоріше «зустрітися з прабабусею і прадідусем». Агентство вже вибачилося

У Латвії рекламне агентство Nord DDB Riga, яке проводить кампанію про користь вакцинації, вибачилося перед російськомовними жителями країни за плакат, на якому пропонувалося зробити щеплення, щоб поскоріше «зустрітися з прабабусею і прадідусем».

Про це повідомляє Delfi.

«Ми хочемо вибачитися як перед російськомовними жителями, яких зачепила помилка перекладу в рекламних матеріалах, так і перед усіма учасниками процесу вакцинації», — написали в агентстві.

Також в агенції вибачилися перед колишнім футболістом збірної Латвії Каспаром Горкшсом, чиє обличчя було зображено на плакатах. Сам спортсмен порівняв цю ситуацію з інцидентом у Швеції, де влада помилково використовували для реклами щеплень фото «Гарольда, що приховує біль».

Про що йдеться?

У Латвії триває соціальна кампанія «Два мільйони причин вакцинуватися», у рамках якої учасники називають, що спонукає їх робити щеплення проти коронавірусу. Рекламу у країні запустили декількома мовами, включно з російською.

Плакати російською мовою з історією колишнього футболіста Горкшса переклали з помилкою. Латвійською його слова означають «Я вакцинуюся, тому що хочу поїхати в гості до бабусі та дідуся». Але російською його цитату переклали з помилкою і вона отримала дещо двозначне забарвлення: «Я вакцинуюся, тому що хочу зустрітися з прабабусею і прадідусем».