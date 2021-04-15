В Харькове на родителей 11-летнего школьника составили админпротокол — он срывал онлайн-уроки

К правоохранителям обратились педагоги одной из школ Основянского района. Они жаловались, что дистанционные занятия не раз срываются и просили установить причастных.

В Харькове полиция составила админпротокол на родителей 11-летнего школьника, который срывал дистанционные уроки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Во время проверки полиция выяснила, что школьник давал доступ к урокам другим людям, которые не давали возможности проводить конференции. Что именно они делали — не уточняется.

Прес-служба ГУ Нацполиции в Харьковськой области

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу. В отношении родителей составили административный протокол по статье 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).