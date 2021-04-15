У Харкові на батьків 11-річного школяра склали адмінпротокол — він зривав онлайн-уроки

До правоохоронців звернулись педагоги однієї зі шкіл Основʼянського району. Вони скаржились, що дистанційні заняття не раз зриваються і просили встановити причетних.

У Харкові поліція склала адмінпротокол на батьків 11-річного школяра, який зривав дистанційні уроки. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Під час перевірки поліція зʼясувала, що школяр надавав доступ до уроків іншим людям, які не давали можливості проводити конференції. Що саме вони робили — не уточнюється.

Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду. Щодо батьків склали адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками обовʼязків щодо виховання дітей).