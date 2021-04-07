Во Львовской области директор лицея буллила учеников за одежду. Теперь ей грозят исправительные работы

Полиция Львовской области составила админпротокол на директора Сосновского лицея из-за травли учеников за их внешний вид.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители начали проверку после мониторинга соцсетей. В конце февраля в Facebook-сообществе «Мой городок Сосновка» опубликовали аудиозапись, на которой женщина отчитывает детей за внешний вид. В подписе говорилось, что под «раздачу» директора Сосновского лицея № 2 Наталии Щербань попали ученики 10 класса.

Щербань упрекала учениц за штаны с дырками на коленях, спортивные костюмы и позволила себе комментарий по поводу веса одной из школьниц. Также директор сделала замечание за платки на голове. «Что за манера! Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-то шаль. А накрыться платком, как баба 30-ти лет — девушки, это не одежда», — сказала директор.

После публикации записи полиция опросила детей и их родителей. На директора в итоге составили протокол по статье о травле (ст. 173-4). Теперь педагогу грозит штраф от 850 до 1 700 гривен или общественные работы до 40 часов.