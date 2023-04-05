У Японії арештували двох відвідувачів ресторану. Вони своїми паличками полізли у загальну миску з імбиром

Пекельце

Roman Bonaparte / Unsplash

В Японії, у місті Осака арештували двох чоловіків за те, що вони в ресторані використали свої палички для їжі, щоб дістати імбир із загальної миски.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався у вересні 2022 року. Вони використали свої палички, щоб зʼїсти маринований імбир із миски, яка призначена для всіх клієнтів у ресторані Yoshinoya, де подають гюдон — це страва з яловичини. Чоловіків звинувачують у перешкоджанні бізнесу та у псуванні майна, адже вони забруднли контейнер та імбир своїми паличками. За правилами відвідувачі повинні використовувати окремі палички, щоб додавати начинку до страви.

На відео видно, як чоловік неодноразово засовує собі в рот маринований імбир — основний продукт гюдону.

«Я хотів розсмішити людей. Я попросив друга зробити щось смішне, і він раптово зʼїв це. Я поділився цим у соціальних мережах, бо це було так смішно. Я хотів, щоб всі це побачили», — розповів один з них у поліції.

Читайте також: У Японії охоронець культурної спадщини випадково врізався на машині в найстаріший у країні туалет

Мережа Yoshinoya повідомила про інцидент у поліцію після того, як у лютому стало відомо про відео. Також компанія тимчасово закрила точку, де стався цей інцидент, замінила маринований імбир і продезінфікувала всю його тару.

Арешти чоловіків відбулися саме в той час, коли країна намагається стримати хвилю поганої поведінки серед клієнтів, яка розпочалася на початку цього року в популярних мережевих ресторанах. Перед цим арештували чоловіка, який облизав шийку загальної пляшки соєвого соусу в суши-ресторані.