У Японії охоронець культурної спадщини випадково врізався на машині в найстаріший у країні туалет

У Японії чоловік, чия робота полягає у збереженні культурної спадщини країни, випадково врізався на своїй машині в найстаріший у країні туалет у багатовіковому буддійському храмі.

Про це повідомляє BBC.

Старовинні двері вбиральні були зруйновані після того, як співробітник натиснув на газ, не усвідомлюючи, що машина рухається заднім ходом. Люди не постраждали, туалети всередині залишилися неушкодженими.