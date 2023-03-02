У Японії власник готелю вибачився за те, що міняв воду в спа-ванні лише двічі на рік

В Японії власник 158-річного гостьового будинку вибачився за те, що міняв воду у спа-ванні лише двічі на рік.

Про це повідомляє CNN.

Ідеться про готель Daimaru Besso в місті Чікушіно. У ньому був онсен — це традиційна японська ванна на основі термальних вод, які уворилися внаслідок вулканічних процесів. Медична інспекція цієї лазні виявила, що кількість бактерій Legionella у 3 700 разів перевищує дозволений рівень.

Згідно з правилами, воду в онсені слід міняти щотижня. Але керівництво готелю зізналося, що робили це лише двічі на рік.

Гаряча ванна онсен у готелі Daimaru Besso. Futsukaichi Hot Spring - Daimaru Besso / Booking

Макото Ямада, президент компанії, якій належить гостьовий будинок, на пресконференції глибоко вклонився і сказав, що шкодує за бездіяльність, додавши: «Мені дуже шкода». Чоловік сказав, що не знав про важливість зміни води та думав, що Legionella — це звичайна бактерія, яку можна знайти будь-де.

Гаряча ванна онсен в готелі Daimaru Besso. Futsukaichi Hot Spring - Daimaru Besso / Booking

Бактерії Legionella можуть викликати хворобу легіонерів — серйозну форму пневмонії. Люди можуть захворіти, коли вдихають маленькі краплі води, які містять бактерії, що викликають інфекцію в легенях. Захворювання лікують антибіотиками. Бактерії можуть зустрічатися в душових головках і змішувачах, у джакузі, баках із гарячою водою, декоративних фонтанах і водопровідних системах у великих будівлях.