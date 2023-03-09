В Іспанії жінка відсудила у колишнього чоловіка €200 тисяч за 25 років праці домогосподаркою

Пекельце

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В Іспанії жінка при розлученні відсудила €204 624,86 за роботу домогосподаркою та догляд за чоловіком протягом 25 років шлюбу.

Про це пише Euronews.

У позові жінка вимагала виплатити їй гроші, оскільки вона «була позбавлена будь-якої можливості зробити карʼєру через її виняткову відданість дому та родині». Натомість чоловік «за роки шлюбу накопичував і експоненційно збільшував свої статки».

Суд погодився, що 48-річна іспанка сумлінно виконувала всю домашню роботу, а також брала участь у сімейному бізнесі, займаючись прибиранням, і присудив їй компенсацію.