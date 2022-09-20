У США жінку, яка інсценувала власне зникнення, засудили до 18 місяців вʼязниці

Жінку з Каліфорнії, яка імітувала власне викрадення, засудили до 18 місяців вʼязниці за надання неправдивих свідчень ФБР.

Про це пише BBC.

У листопаді 2016 року 39-річна Шеррі Папіні зникла безвісти після того, як вийшла на пробіжку. За три тижні її знайшли побитою та у синцях на узбіччі дороги. Жінка розповіла, що дві латиноамериканки викрали її, погрожуючи зброєю. Зловмисниць шукали у кількох штатах.

Пізніше ФБР дійшло висновку, що Папіні зрежисувала своє викрадення. Правоохоронці встановили, що вона просто перебувала у будинку колишнього хлопця і навмисно завдала собі тілесних ушкоджень.

В окружному суді США у Сакраменто Папіні вибачилася і заявила, що вона винна у «брехні та безчесті». Жінка визнала себе винною у брехні федеральному офіцеру та шахрайстві з поштою.

Вона проведе за ґратами 18 місяців, а також заплатить 300 000 доларів, частина з яких покриє витрати на розслідування. Після звільнення з вʼязниці на жінку чекають три роки під наглядом.