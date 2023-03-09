В Іспанії жінка відсудила у колишнього чоловіка €200 тисяч за 25 років праці домогосподаркою

В Іспанії жінка при розлученні відсудила €204 624,86 за роботу домогосподаркою та догляд за чоловіком протягом 25 років шлюбу.
Про це пише Euronews.
У позові жінка вимагала виплатити їй гроші, оскільки вона «була позбавлена будь-якої можливості зробити карʼєру через її виняткову відданість дому та родині». Натомість чоловік «за роки шлюбу накопичував і експоненційно збільшував свої статки».
Суд погодився, що 48-річна іспанка сумлінно виконувала всю домашню роботу, а також брала участь у сімейному бізнесі, займаючись прибиранням, і присудив їй компенсацію.
- У 2022 році в Італії суд присудив 33-річній жінці Антонеллі €500 тисяч компенсації за те, що її переплутали в пологовому будинку при народженні та віддали іншим батькам.