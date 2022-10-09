В Австралії активісти приклеїли себе до картини Пікассо

Пекельце

Extinction Rebellion

Два активісти приклеїли себе до картини Пікассо у Національній галереї Вікторії в Мельбурні. Їх заарештували.

Про це пише CNN.

Жінка та чоловік приклеїлися до скляного покриття полотна «Різанина у Кореї» та розгорнули банер із написом «Кліматичний хаос = війна та голод».

Extinction Rebellion

«Якщо ми продовжимо наш поточний шлях, ми зіткнемося з крахом усього, що забезпечує нашу безпеку, а це призведе до конфлікту», — заявили активісти, цитуючи натураліста та телеведучого Девіда Аттенборо.

Поліція штату Вікторія заявила, що, на їхню думку, протестувальники приклеїлися до картини близько 12:40 за місцевим часом. Їх вдалося відклеїти лише після 14:00.

За даними поліції, 49-річну жінку зі штату Новий Південний Уельс і 59-річного чоловіка з передмістя Мельбурну арештували.

В організації Extinction Rebellion, яку представляли протестувальники, заявили, що у ході акції жоден витвір мистецтва не постраждав.