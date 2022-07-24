В Італії екоактивісти намагалися приклеїти себе до картини Боттічеллі «Весна»

Італійські екологічні активісти намагалися приклеїтися руками до картини Сандро Боттічеллі «Весна» в галереї Уффіці у Флоренції.

Про це повідомляє Voice of America.

У музеї розповіли, що завдяки склу, яке встановили для додаткового захисту кілька років тому, шедевр залишився неушкодженим.

За даними поліції, жінка та чоловік купили вхідні квитки та влаштували акцію протесту в одній із залів галереї Уффіці, присвяченій художнику. Також вони розмістили в залі банер з написом «Останнє покоління — ні газу, ні вугілля».