В Австралії активісти приклеїли себе до картини Пікассо

Два активісти приклеїли себе до картини Пікассо у Національній галереї Вікторії в Мельбурні. Їх заарештували.
Про це пише CNN.
Жінка та чоловік приклеїлися до скляного покриття полотна «Різанина у Кореї» та розгорнули банер із написом «Кліматичний хаос = війна та голод».
«Якщо ми продовжимо наш поточний шлях, ми зіткнемося з крахом усього, що забезпечує нашу безпеку, а це призведе до конфлікту», — заявили активісти, цитуючи натураліста та телеведучого Девіда Аттенборо.
Поліція штату Вікторія заявила, що, на їхню думку, протестувальники приклеїлися до картини близько 12:40 за місцевим часом. Їх вдалося відклеїти лише після 14:00.
За даними поліції, 49-річну жінку зі штату Новий Південний Уельс і 59-річного чоловіка з передмістя Мельбурну арештували.
В організації Extinction Rebellion, яку представляли протестувальники, заявили, що у ході акції жоден витвір мистецтва не постраждав.
- У травні 2022 року у паризькому музеї Лувр чоловік кинув шматок торта у скло картини «Мона Ліза». Музей подав на нього скаргу за публічне приниження. Чоловік каже, що це був «екологічний протест».
- А у липні того ж року екологічні активісти намагалися приклеїтися руками до картини Сандро Боттічеллі «Весна» в галереї Уффіці у Флоренції.