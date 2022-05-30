У Луврі чоловік жбурнув шматок торта в «Мону Лізу». Каже, це був «екологічний протест»

У Парижі, у музеї Лувр чоловік кинув шматок торта у скло картини «Мона Ліза». Музей подав на нього скаргу за публічне приниження, чоловік каже, що це був «екологічний протест».

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

Інцидент стався в неділю, 29 травня, опівдні. Чоловіка, причетного до інциденту, затримали на місці та передали правоохоронцям. Відомо, що йому 24 роки, а також те, що поліція доставила його до психіатричної лікарні, де повинні будуть визначити, чи дозволяє стан його здоровʼя взяти чоловіка під варту.

«Мені це здається нереальним, але чоловік, одягнений як бабуся, підвівся з інвалідного візка і спробував розбити захисне скло «Мони Лізи». Потім він намазав торт на вікно і розкидав навколо себе троянди, перш ніж його схопила охорона», —пише користувач Twitter.