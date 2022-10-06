У Ватикані турист розбив дві давньоримські скульптури — після відмови у зустрічі з Папою

Пекельце

Sergey Sosnovskiy / Flickr

У Ватикані американський турист розбив дві давньоримські скульптури — після того як йому відмовили у зустрічі з Папою Римським.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався в музеї Кʼярамонті, що входить до музеїв Ватикану. Простір містить близько тисячі творів стародавньої скульптури та описує себе як «одну з найкращих колекцій римських статуй» у світі. Турист вимагав зустрічі з Папою. Коли йому сказали, що це неможливо, він жбурнув на підлогу один римський бюст, а коли тікав, — другий.

Два витвори мистецтва відправили у внутрішню майстерню для оцінки. Хоча їм близько 2 тисяч років, вони вважаються другорядними витворами мистецтва, а не відомими творами. За даними італійської газети La Repubblica, одне погруддя втратило ніс. Туриста ж передали італійській поліції.

Цього літа у Римі також спіймали канадського туриста, що вирізав своє імʼя на Колізеї, потім були американські туристи, які жбурляли скутери Іспанськими сходами, а відвідувач із Саудівської Аравії проїхав на своєму Maserati тією ж архітектурною іконою.