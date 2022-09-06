У Римі туриста оштрафували на €450 — він їв морозиво на сходах фонтану XVI сторіччя

У Римі оштрафували американського туриста на €450 за порушення одного з римських правил «міської пристойності» — він їв морозиво на сходах фонтану.

Про це повідомляє The Guardian.

Цього 55-річного чоловіка, який ще тримав у руці пиво, поліція оштрафувала біля Фонтану-деї-Катекумені на невеликій мальовничій площі в районі Монті. Цей фонтан у 1589 році збудував Баттіста Русконі. Він є популярним місцем, де люди збираються вночі, але в пʼятницю його закривають, щоб ніхто не сидів на сходах. Чоловік присів із морозивом на сходах близько першої ночі, потім до нього підійшла поліція та виписала штраф.

Чоловік сказав, що не знав про заборону їсти, пити та сидіти біля фонтанів Риму — це правила 2017 року, які запровадили в межах «відновлення пристойності» в італійській столиці. Серед іншого в правилах є заборона на колісні валізи та баггі, які тягають історичними сходами, на оголені груди й купання у фонтанах. Обмеження торкнулися навіть римського звичаю розвішувати білизну для сушіння між сусідніми будинками.