У Каліфорнії поліція шукає ведмедя, який лазить по домівках людей та краде їжу (залишки морозива і піцу)

Пекельце

У США, у штаті Каліфорнія поліція шукає ведмедя на прізвисько Хенк Танк, який постійно проникає у будинки людей у пошуках їжі. Про це повідомляє BBC.

Ведмідь важить майже 230 кг, що набагато більше, ніж середній ведмідь. Поліція загалом отримала понад 150 дзвінків про Хенка. Тільки за останні шість місяців він проник майже в 40 будинків, іноді завдаючи серйозних збитків.

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Хенк заробив своє прізвисько «Танк» через те, що він жадібно вривається у зачинені та зайняті будинки. Представник Каліфорнійського департаменту охорони рибних ресурсів та дикої природи Пітер Тіра розповів, що ведмідь навчився використовувати свій розмір і силу, щоб проникати в будинки: він може прориватись через двері гаража, через парадні двері або через вікна.

Характерним також є те, що Хенк не харчується мурахами і ягодами, як це роблять багато диких ведмедів, а полюбляє залишки піци, морозива або просто сміття. Йому легше знайти таку їжу, ніж годинами працювати, щоб дістати личинок із колоди.

Бешкетування Хенка почалось у липні минулого року — у цей час у ведмедів починається період обжерливості, коли вони накопичують калорії перед зимовою сплячкою. Однак через постійний доступ до їжі він навіть не впав у зимову сплячку. Організації з питань дикої природи закликають перемістити ведмедя після «затримання» в заповідник.