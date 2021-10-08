У США жінка проведе у вʼязниці чотири дні за порушення дистанції із ведмедем гризлі

У США жінка зі штату Іллінойс проведе у вʼязниці чотири дні і буде позбавлена ​​права на відвідування Єллоустонського національного парку протягом року за те, що у травні не тікала з дороги, коли йшов ведмідь гризлі і троє дитинчат. Про це повідомляє The New York Times. Ідеться про 25-річну Саманту Дерінг. Вона визнала себе винною в тому, що «навмисне залишалася, наближалася і фотографувала диких тварин в межах 100 метрів». За даними прокуратури США, під час відвідування гори в Єллоустоні 10 травня Дерінг і інші бачили ведмедя гризлі з трьома ведмежатами. Інші люди в парку позадкували від них і повернулися до машин, але Дерінг не тікала і фотографувала тварин.

Її також засудили до одного року іспитового терміну без нагляду і наказали заплатити штраф в розмірі $1 тисячі і внести $1 тисячу до Фонду захисту дикої природи Yellowstone Forever. «Парк — це не зоопарк, де за тваринами можна спостерігати в безпечному огородженому вольєрі. Підходити до самки гризлі з дитинчатами абсолютно нерозумно. Тут чиста удача — ось чому Дерінг є обвинуваченою у кримінальній справі, а не покаліченим туристом», — сказав представник парку, додавши, що у природному середовищі дикі тварини негайно реагують, коли відчувають загрозу.

Жінку також звинуватили у годуванні, дотиках, роздратуванні, залякуванні та в тому, що вона навмисне тривожила диких тварин, але ці звинувачення суд відхилив. Правила Єллоустонського парку забороняють відвідувачам «навмисне залишатися поруч з дикими тваринами або наближатися до них, включно з птахами, що гніздяться». Відвідувачам рекомендується триматися за 25 метрів від великих тварин, таких як бізони, лосі, снігові барани, олені, лосі та койоти, і не менше ніж за 100 метрів від ведмедів і вовків. У квітні біля Єллоустону на 40-річного чоловіка напав ведмідь грізлі. Рятувальники прибули, щоб допомогти чоловікові, але пізніше він помер від отриманих травм.