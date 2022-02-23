В Калифорнии полиция ищет медведя, который лазит по домам людей и крадет еду (остатки мороженого и пиццу)

Медведь весит почти 230 кг, что гораздо больше, чем средний медведь. Полиция в целом получила более 150 звонков о Хэнке. Только за последние шесть месяцев он проник почти в 40 домов, иногда нанося серьезный ущерб.

В США, в штате Калифорния полиция ищет медведя по прозвищу Хэнк Танк, который постоянно проникает в дома людей в поисках пищи. Об этом сообщает BBC .

Хенк заработал свое прозвище «Танк» из-за того, что он жадно врывается в закрытые и занятые дома. Представитель Калифорнийского департамента охраны рыбных ресурсов и дикой природы Питер Тира рассказал, что медведь научился использовать свой размер и силу, чтобы проникать в дома: он может прорываться через двери гаража, через парадные двери или через окна.

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Характерно также то, что Хэнк не питается муравьями и ягодами, как это делают многие дикие медведи, а любит остатки пиццы, мороженого или просто мусора. Ему легче найти такую еду, чем часами работать, чтобы извлечь личинок из бревна.

Баловство Хэнка началось в июле прошлого года — в это время у медведей начинается период чревоугодия, когда они накапливают калории перед зимней спячкой. Однако из-за постоянного доступа к пище он даже не упал в зимнюю спячку. Организации дикой природы призывают переместить медведя после «задержания» в заповедник.