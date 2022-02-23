У Каліфорнії поліція шукає ведмедя, який лазить по домівках людей та краде їжу (залишки морозива і піцу)

Ведмідь важить майже 230 кг, що набагато більше, ніж середній ведмідь. Поліція загалом отримала понад 150 дзвінків про Хенка. Тільки за останні шість місяців він проник майже в 40 будинків, іноді завдаючи серйозних збитків.

У США, у штаті Каліфорнія поліція шукає ведмедя на прізвисько Хенк Танк, який постійно проникає у будинки людей у пошуках їжі. Про це повідомляє BBC .

Хенк заробив своє прізвисько «Танк» через те, що він жадібно вривається у зачинені та зайняті будинки. Представник Каліфорнійського департаменту охорони рибних ресурсів та дикої природи Пітер Тіра розповів, що ведмідь навчився використовувати свій розмір і силу, щоб проникати в будинки: він може прориватись через двері гаража, через парадні двері або через вікна.

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Характерним також є те, що Хенк не харчується мурахами і ягодами, як це роблять багато диких ведмедів, а полюбляє залишки піци, морозива або просто сміття. Йому легше знайти таку їжу, ніж годинами працювати, щоб дістати личинок із колоди.

Бешкетування Хенка почалось у липні минулого року — у цей час у ведмедів починається період обжерливості, коли вони накопичують калорії перед зимовою сплячкою. Однак через постійний доступ до їжі він навіть не впав у зимову сплячку. Організації з питань дикої природи закликають перемістити ведмедя після «затримання» в заповідник.