У Китаї із серіалу «Друзі» вирізали сцену про Керол — колишню дружину Росса, яка виявилась лесбійкою

Пекельце

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У Китаї стримінгові платформи піддали цензурі і вирізали із серіалу «Друзі» сцену, де герої обговорюють колишню дружину Росса Керол, яка виявилась лесбійкою.

Про це повідомляє CNN.

Так, у першому епізоді видалили розмови про колишню дружину Росса — Керол Віллік, яка розлучається з ним, усвідомивши, що вона лесбійка. В оригінальній версії Росс згадує, що Керол була його єдиною жінкою, однак вона кидає його заради своєї подруги Сьюзен Банч. Після цього Джоуї запитує Росса, чи знав він, що Керол — лесбійка.

Також у серіалі відредагували сцену, де Росс із друзями у кафе обговорює те, що жінки можуть відчувати множинні оргазми. Китайцям це подали як те, що «жінки постійно пліткують».

Це одразу помітили шанувальники серіалу в китайській соціальній мережі Weibo і висловили протест проти цензури шоу, а хештег #FriendsCensored став найпопулярнішим на сайті. Хештег отримав понад 54 мільйони переглядів, а потім його також піддали цензурі і видалили.

У Китаї серіал «Друзі» дебютував на стримінгових платформах Sohu video та iQiyi у 2012 році без жодної цензури, і його можна було дивитися доти, доки у 2013 році не закінчилася дія угоди про показ. Після популярності спеціального випуску «Друзі: Воззʼєднання», в якому шість головних акторів знову зібралися разом, китайські потокові платформи разом придбали права на трансляцію серіалу. Показувати його почали на стримінгових сервісах 11 лютого 2022 року.

Цензура є результатом того, що китайський уряд посилює контроль над ЗМІ. У 2016 році Китай випустив нові правила, згідно з якими телешоу не повинні включати сюжетні лінії, повʼязані із одностатевими стосунками, а також інші теми, що «показують темний бік суспільства»: позашлюбні звʼязки, звʼязки на одну ніч та кохання неповнолітніх. Так, наприклад, у 2019 році у Китаї із «Богемної рапсодії» (біографічний фільм про гурт «Queen») видалили понад дві хвилини ЛГБТ-контенту: поцілунки чоловіків та слово «гей».