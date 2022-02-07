Китай повернув оригінальну кінцівку фільму «Бійцівський клуб». У відредагованій версії перемогла держава

Китайська стримінгова платформа Tencent Video відновила початкову кінцівку фільму «Бійцівський клуб», яку раніше відредагували відповідно до китайської цензури, що спричинило масову негативну реакцію.

Про це повідомляє The Guardian.

У відредагованій версії безіменний персонаж Едварда Нортона, як і раніше, вбиває своє уявне альтер-его Тайлера Дердена (його роль зіграв Бред Пітт), але наступну сцену, що показує підрив висотних будівель, вирізали. Натомість глядачам показували порожній екран із текстом про те, що влада перемогла: розкрила план Тайлера щодо знищення світу та відправила його до психіатричної клініки для лікування.

The Hollywood Reporter уточнює, що із вирізаних 12 хвилин повернули 11. Втрачена хвилина в основному складається з коротких сексуальних сцен.

Оригінальна кінцівка:

Відредагована: