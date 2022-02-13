В Китае из сериала «Друзья» вырезали сцену о Кэрол — бывшей жене Росса, которая оказалась лесбиянкой

В Китае стриминговые платформы вырезали из сериала «Друзья» сцену, где герои обсуждают бывшую жену Росса Кэрол, которая оказалась лесбиянкой.

Об этом сообщает CNN.

Так, в первом эпизоде удалили разговоры о бывшей жене Росса — Кэрол Виллик, которая расстается с ним, осознав, что она лесбиянка. В оригинальной версии Росс упоминает, что Кэрол была его единственной женщиной, однако она бросает его ради своей подруги Сьюзен Банч. После этого Джоуи спрашивает Росса, знал ли он, что Кэрол — лесбиянка.

Также в сериале отредактировали сцену, где Росс с друзьями в кафе обсуждает, что женщины могут испытывать множественные оргазмы. Китайцам это подали как то, что «женщины постоянно сплетничают».