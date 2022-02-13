У Китаї із серіалу «Друзі» вирізали сцену про Керол — колишню дружину Росса, яка виявилась лесбійкою

У Китаї стримінгові платформи піддали цензурі і вирізали із серіалу «Друзі» сцену, де герої обговорюють колишню дружину Росса Керол, яка виявилась лесбійкою.

Про це повідомляє CNN.

Так, у першому епізоді видалили розмови про колишню дружину Росса — Керол Віллік, яка розлучається з ним, усвідомивши, що вона лесбійка. В оригінальній версії Росс згадує, що Керол була його єдиною жінкою, однак вона кидає його заради своєї подруги Сьюзен Банч. Після цього Джоуї запитує Росса, чи знав він, що Керол — лесбійка.

Також у серіалі відредагували сцену, де Росс із друзями у кафе обговорює те, що жінки можуть відчувати множинні оргазми. Китайцям це подали як те, що «жінки постійно пліткують».