Пекельце

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У Нігерії, у місті Кано релігійна поліція знищила майже чотири мільйони пляшок пива у рамках боротьби з алкоголем. Про це повідомляє BBC.

Шаріатська поліція, відома як Хісба, часто знищує конфіскований алкоголь і наркотики, але улов у середу, 9 лютого, був одним із найбільших за весь час боротьби з алкоголем. Пиво вилучили з вантажівок, які прибули з переважно християнського півдня.

У рамках боротьби з пʼянкими речовинами вони знищили бульдозерами 3 873 163 пляшки пива та інших видів алкоголю. Потім поліцейські підпалили розчавлені останки і дозволили вогню горіти до ночі.

За дійством спостерігав натовп, що кричав «Аллах Акбар» («Бог великий»).

Кано — переважно мусульманське місто. Алкоголь заборонений у ньому з 2001 року. Це один із кількох штатів переважно мусульманської півночі Нігерії, в яких запроваджена сувора версія законів шаріату.