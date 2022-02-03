В Аргентині 20 людей померли та десятки в лікарнях через отруєний кокаїн. Влада просить викинути куплені за останню добу наркотики

Пекельце

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В Аргентині після вживання підробленого кокаїну померли щонайменше 20 людей і ще 74 мешканці потрапили до лікарні в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє BBC News.

За даними слідства, наркотик містив якусь отруту, що «атакувала центральну нервову систему».

Начальник служби безпеки провінції Буенос-Айресу Серджіо Берні заявив, що кокаїн могли розбавити шкідливою речовиною навмисно — у рамках «війни між наркоторговцями», цитує AFP.

«Кожен дилер, який купує кокаїн, розбавляє його. Деякі роблять це нетоксичними речовинами, такими як крохмаль. Інші додають до нього галюциногени, і якщо немає форми контролю, відбуваються такі речі», — додав він.

Органи охорони здоровʼя повідомили, що у постраждалих були судоми та раптові серцеві напади, а також що принаймні четверо загиблих — чоловіки віком від 32 до 45 років.

За попередніми даними, усі жертви отруєння придбали кокаїн в одного постачальника у Трес де Фебреро. Поліцейські провели обшуки та затримали 9 людей, вилучили пакети з речовиною, аналогічною тій, що надав родич одного із загиблих.

Влада вже закликала усіх споживачів, котрі купили кокаїн протягом останньої доби, викинути його. Наразі в Аргентині побоюються, що кількість жертв зростатиме.