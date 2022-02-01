У Швеції ворон залучать до прибирання недопалків з вулиць міста

Пекельце

Cristina Glebova / Unsplash

У Швеції компанія розробила стартап, в якому ворони будуть збирати викинуті недопалки із вулиць та площ міста Седертельє (передмістя Стокгольму).

Про це повідомляє The Guardian.

Птахи будуть виконувати це завдання, одержуючи трохи їжі за кожен недокурок, який вони помістять у спеціальну машину. Засновник компанії, яка розробила цей метод, заявив, що птахи беруть у цьому участь на добровільній основі. До проєкту залучать новокаледонських ворон, які міркують не гірше за семирічну дитину, що робить їх найрозумнішими птахами для цієї роботи: їх легше вчити і вони мають більше шансів вчитися одне в одного. Водночас знижується ризик того, що вони помилково зʼїдять якесь сміття.

Фонд Keep Sweden Tidy Foundation повідомляє, що щорічно на вулицях Швеції залишається понад 1 мільярд недопалків, що становить 62% всього сміття. Місто Седертельє витрачає 20 мільйонів шведських крон (понад $200 тисяч) на прибирання вулиць. Цей метод прибирання із залучення ворон може заощадити не менше 75% витрат, повʼязаних із прибиранням недопалків у місті.

Після пілотного запуску проект розгорнуть у всьому місті.