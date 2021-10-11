В Англії ферма придбала альпак, аби ті були «бодигардами» для індиків і захищали їх від лисиць

В Англії власники індичої ферми привезли з Південної Америки альпак, щоб ті відбивали птахів від голодних лисиць, які постійно завдають шкоди бізнесу — особливо це відчутно перед Різдвом.

Про це повідомляє Mirror.

Ідеться про ферму Copas Traditional Turkeys у графстві Беркшир. Власник ферми пан Копас розповів, що альпаки використовуються у всьому світі для відлякування диких собак і койотів.

«У нас завжди були собаки, які охороняють птахів, але вони не можуть перебувати на полігоні весь час, на відміну від альпак, які залишаються там вдень і вночі», — додав він.