У Нігерії арештували жінку-військову за те, що вона на службі прийняла пропозицію заміжжя
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Michael Fleshman / Flickr
У Нігерії арештували жінку-солдата за те, що вона прийняла пропозицію руки і серця під час виконання службових обовʼязків. Про це повідомляє BBC.
За словами представника армії, жінка таким чином порушила військовий кодекс поведінки, «поринувши у романтичні відносини у військовій формі», а також політику щодо соціальних мереж.
«Завдання [інструкторів] полягало в тому, щоб навчати членів молодіжного корпусу і не вступати в любовні стосунки з будь-ким із них», — додав представник.
Інцидент стався у штаті Квара. Минулого тижня зʼявилося відео, на якому жінка-солдат приймає обручку від чоловіка, що стоїть навколішки перед нею. Після повідомлень про те, що її заарештували, правозахисні групи виступили із заявою, що аналогічні заходи не вживалися щодо солдатів-чоловіків, які у військовій формі брали участь у «публічній демонстрації освідчення в коханні».
Військовослужбовиця прийняла пропозицію руки та серця від стажера державної програми навчання молоді. У рамках річної обовʼязкової програми випускники університетів та інших вищих навчальних закладів навчаються в армії.