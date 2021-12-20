У Нігерії арештували жінку-військову за те, що вона на службі прийняла пропозицію заміжжя

Пекельце

Michael Fleshman / Flickr

У Нігерії арештували жінку-солдата за те, що вона прийняла пропозицію руки і серця під час виконання службових обовʼязків. Про це повідомляє BBC.

За словами представника армії, жінка таким чином порушила військовий кодекс поведінки, «поринувши у романтичні відносини у військовій формі», а також політику щодо соціальних мереж.

«Завдання [інструкторів] полягало в тому, щоб навчати членів молодіжного корпусу і не вступати в любовні стосунки з будь-ким із них», — додав представник.

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Інцидент стався у штаті Квара. Минулого тижня зʼявилося відео, на якому жінка-солдат приймає обручку від чоловіка, що стоїть навколішки перед нею. Після повідомлень про те, що її заарештували, правозахисні групи виступили із заявою, що аналогічні заходи не вживалися щодо солдатів-чоловіків, які у військовій формі брали участь у «публічній демонстрації освідчення в коханні».

Військовослужбовиця прийняла пропозицію руки та серця від стажера державної програми навчання молоді. У рамках річної обовʼязкової програми випускники університетів та інших вищих навчальних закладів навчаються в армії.