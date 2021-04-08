Нігерійська спорсменка на восьмому місяці вагітності виграла золоту медаль з тхеквондо

У Нігерії на Національному спортивному фестивалі золоту медаль з тхеквондо взяла 26-річна Амінат Ідріс, яка на момент змагання була на восьмому місяці вагітності.

Про це повідомляє CNN.

Ідріс перемогла в категорії пумсе разом зі своїм партнером Ароворой Рокібом.

У тхеквондо є два напрямки: бойові єдиноборства і пумсе — послідовність рухів, яка складається з основних елементів. По суті це демонстрація техніки.

Ідріс і Рокіб на турнірі представляли найбільше місто країни — Лагос. Але незважаючи на перемогу деякі люди в соцмережах розкритикували спортсменку.

Сама ж Ідріс розповіла, що перед змаганнями проконсультувалася з лікарем і організаторами ігор. Її визнали придатною — ризиків для дитини не було.