Поліція Лондону зробила адвент-календар зі злочинцями у розшуку. У Twitter порадили шукати їх на Даунінг-стріт

Пекельце

John Cameron / Unsplash

Поліція Лондону у форматі відео зробила адвент-календар із 12 злочинцями у розшуку. Не всі зрозуміли цей підхід і порадили шукати справжніх злочинців на Даунінг-стріт (за цією адресою у Лондоні перебуває уряд).

На початку відео на червоному фоні зʼявляється фраза «12 днів різдвяних злочинів». Потім показується адвент-календар із 12 «неправильними діями». За першими дверцятами — Ендрю Клаффі, якого розшукують за напад та носіння ножа.

Поліція наголосила, що до Різдва залишилось 12 днів, і вони збільшують свої зусилля, аби затримати підозрюваних.

У Twitter, де опублікували відео, адвент-календар із таким «наповненням» назвали недоречним і взагалі поганим тоном. Разом із тим, користувачі соцмережі також почали креативити і зробили адвент-календар із членами уряду та порадили шукати злочинців на Даунінг-стріт.

Імовірно, таке ставлення до уряду спричинене нещодавньою вечіркою уряду — у розпал зимового локдауну. Ще минулого тижня в адміністрації премʼєр-міністра Бориса Джонсона повторювали, що жодної вечірки на Даунінг-стріт не було, проте під тиском парламенту Джонсон вибачився, наказав провести внутрішнє розслідування і додав, що його дезінформували.