У США офіс шерифа повідомив, що Санта-Клаус отримав дозвіл на вогнепальну зброю. У Twitter не зрозуміли жарту

Пекельце

EPCSheriff / Twitter

У США, у штаті Колорадо офіс шерифа округу Ель-Пасо написав у Twitter, що Санта-Клаус отримав дозвіл на приховану вогнепальну зброю. Однак користувачі соцмережі жарту не зрозуміли.

«Вгадайте, хто прийшов сьогодні по дозвіл на приховану вогнепальну зброю? Чи знаєте ви, що офіс шерифа округу Ель-Пасо видав 49 750 дозволів на приховану вогнепальну зброю, а ще 2 560 чекають на видачу?» — зазначили поліцейські.

Користувачі Twitter після такого допису звинуватили поліцейських у «бездушності». Хтось писав, що не пустить більше Санта-Клауса до свого дому, хтось — що недоречно ототожнювати Санту зі зброєю, особливо на тлі нещодавньої стрілянини у школі штату Мічиган.

Наступного дня офіс шерифа округу вимкнув можливість відповідати на твіт і пояснив, що мав на увазі: хотіли привернути увагу до працівників Управління з видачі дозволів на приховану вогнепальну зброю, щоб вони не залишалися без уваги, зробити це вирішили через Санту, адже він асоціюється з груднем.