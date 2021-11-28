У Німеччині лікар вакцинував в аеропорту людей саморобною вакциною

Пекельце

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У Німеччині, в аеропорту міста Любек, лікар вакцинував охочих від коронавірусу саморобною вакциною. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лікаря звати Вінфрід Штеккер, він професор медицини і власник аеропорту. Зараз його підозрюють у порушенні закону про лікарські засоби, оскільки препарат не має офіційної реєстрації.

Вакцинувати людей він почав 27 листопада, в аеропорту зібралися більше ніж 200 людей, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції.

Препарат він розробив у своїй лабораторії, та тестував спершу на собі, членах сімʼї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців. За словами самого Штеккера, його препарат заснований на рекомбінантному антигені, «який можна легко та дешево отримати у пробірці» (аналогічний принцип дії має американська вакцина від коронавірусу Novavax). У вересні 2020 року лікар повідомив про результати своїх досліджень в Інститут імені Пауля Ерліха, який відповідає у Німеччині за реєстрацію вакцин, але інститут у відповідь звернувся до прокуратури.