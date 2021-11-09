У Львові чоловіка відправили до вʼязниці на 2 роки за те, що він укусив поліцейського

Пекельце

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Залізничний районний суд Львова засудив до 2 років і 3 місяців позбавлення волі чоловіка, який укусив поліцейського за плече.

Рішення суду оприлюднили 8 листопада.

Інцидент стався 4 липня 2021 року. Тоді чоловік повертався з вулиці додому, під будинком побачив працівників поліції, яких викликала його мати та які не пропускали його. Із поліцейськими він спілкувався у грубій формі, використовував лайку й умисно вкусив поліцейського за ліве плече, коли той намагався його затримати. Судово-медична експертиза встановила, що садно на плечі — це легке тілесне ушкодження.

На суді чоловік визнав вину повністю і пояснив, що того дня він вживав алкоголь, він щиро каявся і просив суворо не карати. Однак до вʼязниці його засудили через те, що злочин стався під час випробувального терміну за попереднім вироком (крадіжка).