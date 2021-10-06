У США чоловіки запустили на весіллі сигнальні ракети. Берегова охорона виїхала їх «рятувати» і витратила $100 тисяч
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У США, у штаті Род-Айленд Берегова охорона витратила понад $100 тисяч на непотрібну операцію — чоловіки на весіллі запустили три червоні сигнальні ракети, а берегова охорона сприйняла це як сигнал про біду і почала їх шукати.
Про це йдеться в релізі від Міністерства юстиції США, а деталі повідомляє The Washington Post з посиланням на матеріалу суду.
Інцидент стався у червні 2020 року. Тоді жителі штату помітили в небі кілька червоних ракет і, побоюючись найгіршого, звʼязалися з владою. Спалах такого кольору і типу зазвичай сигналізує про одне: судно або команда зазнали лиха і потребують допомоги. Повідомлення про ракети спонукали берегову охорону розгорнути надводне судно, два вертольоти, персонал та обладнання. Загалом ця операція обійшлась штату в понад $100 тисяч. Рятувальники і поліцейські витратили на пошуки «постраждалих» 90 хвилин.
Однак виявилось, що двоє чоловіків — Перрі Філліпс і Бенджамін Фостер — випустили сигнальні ракети на борту човна, коли наблизилися до весільного прийому свого друга. Згідно із судовими документами, вони просто хотіли привернути увагу гостей весілля.
Пізніше федеральний уряд подав на них до суду із твердженнями, що вони свідомо і навмисне випустили морські аварійні сигнальні ракети без будь-яких надзвичайних обставин. Зрештою у понеділок, 4 жовтня, 31-річний Філліпс і 33-річний Фостер досягли угоди з урядом. Кожен з них заплатить штраф в розмірі $5 тисяч за організацію «непотрібної та дорогої» морської пошуково-рятувальної операції.
Це не перший раз, коли берегова охорона відповідає на сигнали лиха зі свят. У червні 2021 року вертоліт берегової охорони врятував трьох людей, які відсвяткували 30-річчя, а їхній пліт із рожевими фламінго віднесло в море. У 2017 році працівники берегової охорони врятували вісьмох холостяків, які сіли на мілину в Південній Кароліні.