TikTok почала блокувати небезпечний челендж з ящиками. У США на ньому вже роблять ставки

Пекельце

Соцмережа TikTok почала блокувати новий травмонебезпечний челендж з ящиками з-під молока, на конструкції з яких потрібно утриматися. У передмістях США Milk Crate Challenge («Челендж з молочними ящиками») досяг такого рівня, що на ньому почали робити грошові ставки.

Як пише Daily Mail, TikTok заборонила публікувати відео з цим челенджем після повідомлень про десятки серйозних травмувань (відкриті переломи тощо).

У TikTok побачили небезпечну тенденцію — деякі творці контенту збирають цілі натовпи для участі у «пробіжці» по ящиках, набираючи на цьому мільйони переглядів. Автори відео використовують теги #CrateChallenge, #MilkCrate і #hoodolympics («Олімпіада на районі»), скликаючи десятки учасників.

Пройти по ящиках до кінця вдається одиницям. Деякі за успішний прохід отримують гроші. Наприклад, дівчина на імʼя Шонтіка Вільямс заробила за свою спритність $800. У більшості «заробіток» — синці, гематоми та переломи.